Covid, in Sicilia 1.423 nuovi positivi

Sono 1.423 i nuovi casi di Covid in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 608. Ma crescono considerevolmente i test effettuati, 31.904 contro i 13.905 di ieri, lasciando così invariato il tasso di incidenza al 4,4%. L’Isola è al settimo posto in Italia per nuovi contagi, prima la Lombardia con 8.292 casi. Si registrano altri 9 decessi che portano il totale dei morti per Covid in Sicilia a 7.364. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, sono 67 (+4), e in area medica, 538 (+10). I guariti sono 548. Questo il dettaglio per provincia: Catania 331, Messina 264, Palermo 168, Caltanissetta 139, Siracusa 136, Agrigento 125, Enna 103, Trapani 92, Ragusa 65.

In tutta Italia sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri 16.213). Sono invece 153 le vittime in un giorno, ieri erano state 137. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 851.865 (ieri erano stati 337.222). Il tasso di positività è al 3,6%, in calo rispetto al 4,8% di ieri. Sono 1.012 i pazienti in terapia intensiva, 25 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 96. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.381, ovvero 280 in più rispetto a ieri.

Sono 384.144 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 14.441 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.436.143, 135.931 i morti. I dimessi e i guariti sono invece 4.916.068, con un incremento di 16.189 rispetto a ieri. I 30.798 nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore rappresentano il livello più alto dal 21 novembre del 2020, quando se ne registrarono 34.767. Per trovare invece un numero di morti superiore ai 153 rilevati oggi si deve risalire allo scorso 27 maggio, quando furono 171. Mille persone nelle terapie intensive invece non si registravano in Italia dal 31 maggio scorso quando in totale era 1.033 i pazienti ricoverati. Oggi i reparti tornano a riempirsi: gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 96.