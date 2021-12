MESSINA – Duecentosei persone controllate a Messina e provincia per il possesso della certificazione verde, 41 multate, in pratica 2 su 10. Controlli anche in 272 attività, di cui due sanzionate.

E’ il risultato della prima giornata di controlli dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul green pass. Il piano dei controlli a campione è stato adottato dalla prefettura e proseguirà anche nei prossimi giorni.