Controlli anti Covid, titolare di un pub catanese ci ricasca

CATANIA – Serrati i controlli anti Covid a Catania e provincia. Le verifiche si concentrano in particolare sul possesso del green pass e sull’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

A Catania sono stati controllati 30 esercizi commerciali e 143 persone e sono stati sanzionati il titolare di un ristorante e un cliente, quest’ultimo perché sprovvisto del green pass e l’altro per il relativo omesso controllo. In un pub di via Coppola, la cui attività è stata sospesa più volte in passato, è stato multato per omessa verifica il titolare e per mancanza della certificazione un cliente. E’ stata disposta la chiusura del pub per 5 giorni.

Controlli anche a Gravina di Catania con la verifica su 99 avventori in 22 esercizi pubblici o nei locali nei quali, per accedervi, è obbligatorio il possesso della certificazione verde.