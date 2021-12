Catania, bando per 70 funzionari comunali

CATANIA – Il Comune di Catania ha promosso un concorso per titoli, che sarà pubblicato il 10 dicembre sul suo sito e sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, per l’assunzione per due anni di 70 funzionari di categoria ‘D’, da destinare alle aree tecnico-amministrative.

Il finanziamento di 4,7 milioni di euro sarà totalmente a carico dei fondi dell’asse 6 del Programma operativo città metropolitane 2014-2020, nell’ambito dell’azione denominata ‘Capacity Buldind’. Le competenze specifiche ricercate nell’area tecnica saranno cad, bim, composizione architettonica, strategie urbane, mobilità, idraulica e geotecnica, impianti tecnologici ed efficientamento energetico (energy management), riciclo, conversione e riuso dei rifiuti, digitalizzazione, architettura del verde e del paesaggio. Mentre per quanto riguarda l’area giuridico amministrativa riguarderanno l’ambito amministrativo, contabile, programmazione e gestione dei fondi strutturali, inclusione sociale, bilanci e procedure di spesa.

L’amministrazione Pogliese, nei mesi scorsi, con una specifica richiesta avanzata dall’Assessore alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi intervenuto nel corso di un incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’allora Ministro Provenzano, aveva avanzato la necessità di procedere a una rigenerazione amministrativa del Comune, trent’anni dopo le ultime assunzioni, azione fondamentale per l’attuazione dei programmi di finanziamento relativi ai fondi strutturali e di investimento europei. Le argomentazioni esposte dall’amministrazione Comunale nel corso dell’incontro con il governo hanno prodotto proficue attività tra il Comune, grazie all’impegno della Direzione Politiche Comunitarie e in particolare del responsabile Fabio Finocchiaro e l’Agenzia nazionale per la Coesione Territoriale. E anche grazie alla disponibilità espressa del responsabile dell’Autorità di Gestione del PON Metro Italia, Giorgio Martini, finalmente, ci sarà l’assunzione a tempo determinato per un biennio o dei 70 funzionari, 45 dei quali dal profilo professionale squisitamente tecnico.