Catania-Palermo, stop ai tifosi rosanero

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, tenuto conto della note inviata dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza di Catania, ha sospeso il giudizio relativo al derby del campionato di Serie C fra Catania e Palermo che si disputerà all’Angelo Massimino domenica 12 dicembre alle 14,30.

L’ipotesi che prende corpo è che l’organismo possa disporre il divieto alla trasferta per i tifosi palermitani. “Fino all’assunzione di determinazioni in merito – si legge in una nota dell’Osservatorio – si incarica la Lega Italiana Calcio Professionistico e il Coni di investire le società sportive interessate affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo”.