CATANIA – E’ stato pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di completamento dell’intersezione tra la tangenziale ovest di Catania e l’asse dei servizi, in seguito alla rescissione con la precedente impresa per inadempimento contrattuale. L’appalto prevede un importo complessivo pari a un milione e 400 mila euro e una durata dei lavori residua fissata in 80 giorni, a decorrere dalla data di consegna all’impresa che risulterà aggiudicataria.