Blitz al mercatino delle pulci

CATANIA – Trentacinque verbali, quindici rimozioni di auto e un sequestro di prodotti alimentari è il bilancio degli interventi effettuati dalla Polizia locale di Catania domenica in via Amerigo Vespucci, nell’area del mercatino delle pulci.

In particolare, l’attività degli agenti ha portato a quindici rimozioni, trenta verbali per sosta irregolare, due per assenza di assicurazione, due per dimenticanza documenti, uno per assenza di revisione. L’Annona ha inoltro effettuato un sequestro di prodotti alimentari non vendibili al mercatino.