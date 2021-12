Baldini ne recupera tre

Sala, Cataldi e Russini arruolabili, Provenzano no. L’allenatore del Catania, Francesco Baldini, recupera tre effettivi per la gara in trasferta di Latina, in programma domenica alle 14.30.

Il portiere, il play e l’esterno d’attacco, dopo aver svolto lavoro differenziato nella seduta di giovedì, hanno ripreso ad allenarsi con i compagni e sono regolarmente a disposizione del tecnico, che deve decidere se confermare il 4-4-2 o ritornare al 4-3-3 con Maldonado di nuovo titolare. Allenamento ancora individualizzato, invece, per Provenzano, alle prese con un problema a una caviglia.

Sabato mattina, alle 12.30, in sala congressi a Torre del Grifo, è in programma la conferenza pre-gara di Baldini, a seguire convocazioni e partenza per il Lazio.