Ammi Catania rinnova le cariche

L’Ammi (associazione mogli medici italiani) è un’associazione No Profit costituita dalle mogli, dalle vedove, dalle compagne e dalle madri dei medici e dei laureati in odontoiatria, dalle donne medico, dalle odontoiatre, dalle farmaciste, dalle biologhe e dalle psicologhe, riunite dal comune desiderio di finanziare la ricerca in campo medico e di promuovere iniziative nel campo della prevenzione e dell’educazione sanitaria, attraverso seminari e conferenze ed eventi culturali vari.

Nasce nel 1970 a Mantova ad opera di un gruppo di mogli di medici (da cui l’origine della sua denominazione scaturita dal ruolo di più attiva collaborazione che allora la moglie del medico rivestiva nella professione del marito) per attuare compiti morali, sociali, culturali e assistenziali nei confronti della donna. La sezione di Catania dell’Ammi ha rinnovato il proprio direttivo al Palazzo Biscari.

Confermata presidente dott.ssa Antonella Di Maggio, vicepresidente prof.ssa Maria Clorinda Mazzarino Grassi, segretaria dott.ssa Maria Torrisi , tesoriera Rachele Tripi Zimbone. Consiglieri: prof Diana Altadonna Grasso, Angela Arena Varsalona, Nerina Azzia Tomasello, prof.ssa Carmela Mirabella Napoli, prof.ssa Marcella Renis Favetta, prof.ssa Alessandra Russo, Francesca Sanavio Bartolotta.

Collegio Probiviri: prof.ssa Maria Luisa Butera D’Agostino, prof.ssa Maria Ciancitto Galvani, Pina Triscari Sangiorgio, dott.ssa Sarita Giuffrè Ardita, prof.ssa Tina Carcione Attinà. Collegio Revisore dei Conti: dott.ssa Marina Francaviglia Sorrentino, dott.ssa Silvana Pettinato Rubulotta, prof.ssa Patrizia Seminerio Vasco, prof.ssa Giuseppina Raciti, dott.ssa Vincenza Speranza.

“Oggi l’Ammi persegue, con molteplici e sempre più qualificate iniziative, gli scopi statutari e, attenta alle problematiche che la società pone, opera attivamente, in stretta collaborazione con la classe medica, per un’educazione sanitaria e una corretta divulgazione della medicina preventiva in favore della popolazione – spiega la Di Maggio – in questa ottica ogni anno viene organizzato un seminario nazionale su argomenti di rilevante interesse scientifico e un tema nazionale che viene indicato e discusso con tavole rotonde e conferenze dalle 63 sezioni italiane che hanno all’attivo circa 3.000 iscritte”.