Amiche decidono suicidio: una muore, l’altra ci ripensa

RAGUSA – Una 33enne si è suicidata gettandosi in mare in contrada Timperosse, tra Donnalucata e Playa Grande. La donna era accompagnata da un’amica che, secondo il suo racconto, aveva la stessa intenzione, ma poi ha avuto un ripensamento e non si è gettata in mare. Ha chiamato i soccorsi quando per l’amica non c’era più nulla da fare.

La donna racconta che insieme all’amica sarebbero arrivate in taxi in prossimità del tratto di mare dove c’è una scogliera scoscesa. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Scicli. La ragazza che ha chiamato i soccorsi è ora ricoverata in stato confusionale all’ospedale Maggiore di Modica.