Allo studio nuove regole per la quarantena

Si sta valutando la possibilità di ridurre i tempi di quarantena per chi ha già ricevuto il booster. E’ quanto si apprende da fonti qualificate che sottolineano che, qualora una persona abbia ricevuto la terza dose venga a contatto con un positivo, deve restare in isolamento per alcuni giorni. La durata si sta valutando.

Attualmente la quarantena per un vaccinato venuto in contatto con un positivo è di 7 giorni. Le decisioni, anche del Cts, potrebbero arrivare quando si avranno dati più conclusivi sulla variante Omicron. Intanto è allo studio anche il periodo di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi.

“Condivido la revisione delle regole della quarantena che andrebbe ridotta o tolta soprattutto per quelli che hanno la terza dose. Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria ma al contempo non dobbiamo bloccare il Paese” aggiunge il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “Modificare in tempi brevi le regole della quarantena è possibile adesso aspettiamo quanto ci dirà il Cts”.