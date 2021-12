Al bar col green pass di un altro

CATANIA – I carabinieri di Catania e di Randazzo hanno sottoposto a controllo 102 esercizi pubblici e 516 persone per verificare il possesso del green pass. Sono stati multati il gestore di una sala giochi di Misterbianco per omesso controllo della certificazione al personale, i titolari di un bar di Catania e di un chiosco di Misterbianco, così come 4 clienti.

A Randazzo sono stati denunciati un 53enne catanese e una 31enne padovana per sostituzione di persona. Erano seduti a un tavolo all’interno di un bar e con apparente solerzia hanno esibito la certificazione ai militari. Dopo una veloce verifica i carabinieri hanno però constatato si trattava dell’autorizzazione di altre due ignare persone, realmente intestatarie del pass. E’ stato poi sanzionato il titolare del bar per omessa vigilanza nei confronti dei due clienti.