“A Catania c’è una strada ridotta così”

Il consigliere del secondo municipio Giacomo Nania segnala a “la terribile situazione legata al degrado di via Pittoresca, nei pressi della quale sorge da tempo una gigantesca discarica abusiva a cielo aperto. Da anni sono state presentate e sollecitate decine e decine di richieste di intervento e sono stati organizzati numerosi incontri itineranti con gli altri membri del consiglio di municipalità e della seconda commissione consiliare permanente”.

Durante le riunioni del consiglio di quartiere “è emersa la necessità di installare delle telecamere di videosorveglianza per monitorare la zona e garantire multe salate per i trasgressori. Ma per ora – aggiunge Nania – l’inciviltà regna indisturbata senza una minima risposta di reazione concreta”.

Via Pittoresca si trova nella zona Ognina-Picanello. “C’è inoltre un edificio fatiscente e pericolante che mette in discussione la salute dei residenti e che necessita di un immediato intervento di messa in sicurezza e di delimitazione precisa”, conclude il consigliere.