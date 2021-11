Tromba d’aria a Modica: un morto

Una tromba d’aria ha provocato la morte di un 53enne a Modica, in provincia di Ragusa. La vittima sarebbe uscita di casa all’alba ed è stata investita in pieno dal violento vortice. La tromba d’aria ha investito le contrade di Trebalate, Serrameta, Sant’Elena e Bosco provocando danni. Interessata anche la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, vicino al rifornimento Lukoil. E’ stata chiusa la strada provinciale, 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi dopo che il materiale di copertura è volato dai tetti di alcune botteghe ed è finito sulla strada. Stanno lavorando vigili del fuoco, polizia e tecnici dei comuni.

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha invitato i cittadini a restare a casa: “Un’ondata violentissima di maltempo sta interessando il nostro territorio già da diverse ore. Dalle prime notizie che mi giungono, purtroppo, c’è stata anche una vittima. Numerosissimi i danni ad abitazioni, aziende agricole e infrastrutture. Alberi caduti sulle strade, muretti di contenimento crollati, case scoperchiate. Invito tutti a non uscire da casa se non strettamente necessario. Al momento tutte le nostre squadre di protezione civile sono fuori, impegnate a rispondere alle decine di richieste di soccorso che ci arrivano in particolar modo dalle zone di Serrameta, Trebalate, Bosco, S.Elena e Frigintini. La tempistica non ci ha consentito di chiudere le scuole e ormai sarebbe controproducente chiuderle ora perché si creerebbe solo il caos per le strade cittadine che al momento servono libere per consentire il passaggio rapido dei mezzi di soccorso”.

La protezione civile ha reso noto che a Ragusa vi è pioggia intensa e grandine, a Vittoria vi sono precipitazioni intense e continue ed è stato attivato il presidio operativo territoriale e Coc. E’ stata emanata l’ordinanza di chiusura scuole. A Monterosso Almo c’è un forte temporale con scariche elettriche. A Comiso chiusi scuole e uffici comunali tranne quelli di pronto intervento e anagrafe.

LA SITUAZIONE A CATANIA. Anche stamattina Catania si è svegliata sotto la pioggia, che, per la verità, non ha mai smesso di cadere per tutta la notte. Un acquazzone intenso, accompagnato da forti venti, che sta causando disagi alla circolazione. Nessuna criticità particolare al momento nelle zone più “fragili” della città, come Santa Maria Goretti. Le scuole, malgrado l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile su tutta la Sicilia, sono rimaste aperte. Le previsioni segnalano una depressione tra la Tunisia e le due isole maggiori italiane che continua a convogliare impulsi di tempo perturbato, a tratti anche intenso.

AUGUSTA ISOLATA, SCUOLE CHIUSE. Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Siracusa già dalla serata di ieri. Allerta arancione della protezione civile con piogge intense, ma anche forti raffiche di vento. Augusta è la città che presenta la situazione più critica: così come accaduto tre settimane fa per il ciclone Apollo, la cittadina industriale si trova isolata, con le vie di ingresso e di uscite allagate. Decine le richieste alla Protezione civile di case allagate con cinquanta centimetri di acqua. Immediatamente il sindaco Di Mare ha emanato l’ordinanza per chiudere le scuole e stessa scelta da parte dei sindaci di Priolo, Melilli, Palazzolo Acreide, Ferla, Buccheri, Buscemi, Sortino. Sono regolarmente aperte le scuole a Siracusa. Da ieri sera è chiusa per allagamento della sede stradale la ex strada statale 114, all’altezza dello stabilimento Air Liquide. Massi sono caduti sulla provinciale fra Palazzolo e Buccheri, zona montana della provincia, dove si registra grandine. Sull’autostrada Siracusa-Catania si è verificato un incidente autonomo, allo svincolo tra Sortino e Augusta, e molti mezzi sono fermi in panne.

DISAGI E ALLAGAMENTI IN TUTTA LA SICILIA. A causa della presenza di fango e detriti stamattina sono provvisoriamente chiusi sulla strada statale 192 ‘della Valle del Dittaino’ il tratto tra Barrafranca e Mazzarino, e sulla statale 410 dir ‘di Naro’ il tratto dal km 0,450 al 7,000 nei pressi di Naro. L’Outlet Sicily Village, centro commerciale ad Agira, rimarrà chiuso oggi a causa delle avverse condizioni meteo. Lo ha deciso il sindaco di Agira, Maria Greco, annunciando sui social l’imminente firma dell’apposita ordinanza. La pioggia battente, accompagnata da lampi e tuoni, ha sferzato per tutta la notte la provincia, che ora conta i danni, principalmente in agricoltura: terreni allagati, recinzioni divelte e strade interpoderali inaccessibili. A causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile sulla strada statale 121 ‘Catanese’ il traffico è provvisoriamente bloccato nel tratto nei pressi di Villalba, in provincia di Caltanissetta.

Nel Palermitano per tutta la notte, e anche stamattina, i vigili del fuoco hanno lavorato, in particolare a Termini Imerese, dove si sono verificati allagamenti in diverse strade, soprattutto nella zona industriale. Tanti i danni provocati nella cittadina a causa del maltempo. Oggi a Termini Imerese e a Caccamo sono chiuse le scuole e i sindaci hanno invitato i cittadini a restare a casa. La strada provinciale che porta da Caltavuturo a Scillato è ricoperta di fango. A causa del nubifragio è esondato il torrente Morello nella zona di Lercara Friddi. L’acqua è finita sulla strada statale 189 trasportando detriti e fango. Danni e disagi anche sulla strada che collega Castronovo a Prizzi dove metà della carreggiata è franata verso valle, mentre l’altra parte rimane percorribile.