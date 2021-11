TARANTO-CATANIA 3-2 (RISULTATO FINALE)

Primo tempo

1′ – Si comincia dopo un minuto di silenzio in occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime della strada

2′ – Punizione dal lato corto dell’area locale, ma il Catania se la gioca male: Russini appoggia al limite per Maldonado, il cui cross si perde sul fondo

4′ – Subito problemi per il Taranto. Si fa male il laterale sinistro difensivo Ferrara, chiesto il cambio

5′ – Al posto dell’infortunato Ferrara entra De Maria

9′ – Ceccarelli cerca il sinistro dal limite senza inquadrare la porta

11′ – Scintille tra Ceccarelli e Marsili: l’arbitro richiama entrambi solo verbalmente

14′ – TARANTO IN VANTAGGIO: il Catania perde palla in uscita con Maldonado e innesca un’offensiva del Taranto conclusa da un preciso sinistro in acrobazia di Giovinco, bravo a sfruttare una respinta corta di Claiton su cross dalla corsia mancina: la palla batte sul palo alla sinistra di Sala e s’insacca

19′ – Catania a un passo dal pari con un contropiede condotto da Ceccarelli, che serve Russini: il tiro dell’esterno rossazzurro viene deviato oltre la traversa da un reattivo Chiorra

22′ – Rossazzurri ancora pericolosi con un colpo di testa a lato di Provenzano su traversone di Izco

26′ – Ammonito Provenzano dopo un contrasto a centrocampo con Italeng

30′ – Civilleri tenta il destro dalla distanza: tiro debole e fuori bersaglio

33′ – Altro tentativo di Ceccarelli col mancino: il tiro dai 20 metri finisce sul fondo

37′ – Affondo di Zanchi che conquista una punizione da posizione interessante

38′ – Maldonado cerca la porta da piazzato ma trova la barriera

41′ – Pericolo per il Catania: Zanchi chiude su Pacilli ma poi litiga col pallone in area, Labriola raccoglie la sfera e tenta la giocata dalla linea di fondo colpendo la traversa con una parabola sporca

42′ – Giallo a De Maria per un fallo a bloccare uno scatto di Ceccarelli

43′ – Catania di nuovo a un soffio dal pari. Altro bello spunto, stavolta a sinistra, del vivace Ceccarelli e palla in mezzo per Monteagudo, che gira oltre la traversa da pochi metri

45′ – Tre minuti di recupero

48′ – Fine primo tempo

Secondo tempo

1′ – Si riparte. Il Catania passa a due punte: dentro Sipos per Izco

9′ – Botta tesa in mezzo di Calapai: Moro anticipato in angolo dalla difesa

11′ – RADDOPPIO DEL TARANTO: destro sul primo palo di Civilleri, che raccoglie un pallone dopo un scontro in area tra Giovinco e Claiton e batte Sala

15′ – Doppio cambio nel Taranto: Bellocq per Labriola e Mastromonaco per Pacilli

17′ – GOL DEL CATANIA: SIPOS! Il croato arpiona un pallone sporco in area e batte Cerra riaprendo i giochi

19′ – Ammonito Zanchi

20′ – Due cambi nel Catania: Albertini per Zanchi e Greco per Calapai

25′ – PARI DEL CATANIA: MORO! Il centravanti si procura un rigore subendo fallo da Zullo e trasforma dal dischetto spiazzando il portiere

29′ – Rosaia al posto di Maldonado

31′ – Santatarpia rileva Giovinco

33‘ – Giallo per Granata

36′ – Cataldi al posto di Provenzano

37′ – Catania vicino al tris: Chiorra si oppone in tuffo al colpo di testa di Russini

45′ – Sei minuti di recupero

46′ – Ammonito Albertini

49′ – GOL DEL TARANTO: Bellocq di testa gira in porta da corner di Marsili

50′ – Espulso Granata: secondo giallo per un fallo su Moro al limite dell’area

51′ – La punizione dal limite di Russini s’infrange sulla barriera

52′ – Triplice fischio: Taranto-Catania finisce 3-2

Formazioni ufficiali di Taranto-Catania