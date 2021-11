Sicilia: pochi tamponi, sale tasso positività

Sono 442 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia (ieri 501). L’Isola è al sesto posto in Italia (prima il Veneto con 712). I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.272, con il tasso di positività che continua a salire per il secondo giorno consecutivo: dal 2,2 al 3,3%. Tre i morti (riferiti a giorni precedenti), 84 i guariti. In ospedale sono ricoverate 384 persone, 12 in più i pazienti nei reparti ordinari, quattro in meno nelle rianimazioni (46 in totale).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 135 a Messina, 101 a Catania, 61 ad Agrigento, 54 a Palermo, 37 a Trapani, 23 a Siracusa, 20 a Ragusa, 6 a Enna, 5 a Caltanissetta.

In tutta Italia sono 5.144 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.569. Sono invece 44 le vittime in un giorno. Ieri erano state 36. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 248.825 (ieri 445.593). Il tasso di positività è al 2% (ieri era all’1,7%). Sono invece 475 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 17 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41 (ieri 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.808, ovvero 161 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 120.875, 1.645 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.865.260, i morti 132.819. I dimessi e i guariti sono invece 4.611.566, con un incremento di 3.510 rispetto a ieri.