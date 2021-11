Sicilia: -2 nelle rianimazioni, Catania superata da Palermo e Messina

Sono 648 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 8 in più rispetto a ieri. L’isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 1.930). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 25.059 test, con il tasso di positività che sale dal 2,3 al 2,5%. Sei i morti, poco meno di 600 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 36 persone (-2).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 167 a Palermo, 130 a Messina, 103 a Catania, 84 a Siracusa, 45 a Trapani, 39 a Caltanissetta, 38 ad Agrigento, 28 a Ragusa, 14 a Enna.

In tutta Italia sono 11.555 i nuovi positivi, ieri erano stati 10.544. Sono 49 le vittime in un giorno (ieri 48). Effettuati 574.812 test (ieri 534.690), il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a quello registrato ieri.

Sono 512 i pazienti in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.250, ovvero 105 in più rispetto a ieri. Sono 143.401 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 6.271 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.915.981, i morti 133.131. I dimessi e i guariti sono 4.639.449, con un incremento di 5.220 rispetto a ieri.