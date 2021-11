CASTELVETRANO – Un giovane di Castelvetrano, D.F., 21 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con la frazione di Triscina nel Trapanese. Il 21enne si trovava alla guida della sua Lancia Ypsilon e, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita contro una costruzione in cemento.