Resti umani sull’Etna, Dna per pista De Mauro

Franca De Mauro, una delle figlie del giornalista Mauro De Mauro, scomparso a Palermo il 16 settembre 1970, ha contattato ieri la Guardia di finanza di Catania, che indaga per risalire all’identità dei resti di un uomo trovato in una grotta alle pendici dell’Etna. La donna, leggendo sui media che i resti scoperti risalirebbero a un periodo compatibile con la scomparsa del padre e che il cadavere presenterebbe malformazioni a naso e bocca, ha voluto segnalare il suo caso agli inquirenti per dare loro un input investigativo.

La De Mauro però non ha riconosciuto alcun oggetto trovato accanto al corpo, vestito in giacca e cravatta. Inoltre nelle tasche dell’abito c’era un pettine e la donna ha escluso che il padre lo portasse con sé. Al momento la famiglia De Mauro non ha fatto alcuna istanza attraverso i suoi legali, gli avvocati Giuseppe ed Andrea Crescimanno.