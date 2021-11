Sino al prossimo 7 dicembre resterà chiuso al transito un tratto della Strada provinciale 69/II, lungo 700 metri, in territorio di Ramacca ai confini con Lentini. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire in condizioni di massima sicurezza la rimozione dei detriti del Canale Fiumefreddo che è esondato a causa dell’alluvione del 25 ottobre scorso. I detriti si sono accumulati nell’area dell’attiguo cantiere e hanno rallentato i lavori di manutenzione straordinaria, che erano stati avviati la scorsa estate.