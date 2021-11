Rai2 celebra Bellini e Catania

Rai2, in collaborazione con la Regione siciliana, celebra i 220 anni dalla nascita di Vincenzo Bellini con un viaggio affidato ad Alessio Boni, che alterna la storia di Catania con le principali arie musicali della “Norma”, la più importante opera del compositore: un appuntamento in onda sabato prossimo alle 22.40 su Rai2.

Alessio Boni condurrà gli spettatori alla scoperta della città e dei luoghi simbolo legati alla vita del compositore. Un’occasione per comprendere fino in fondo la parabola umana e artistica di Vincenzo Bellini e scoprire le sue origini etnee. Il programma musicale seguirà l’opera andata in scena al Teatro Bellini il 23 settembre 2021, in occasione dei 186 anni dalla scomparsa del compositore.

La regia e le scene sono di Davide Livermore, la direzione dell’orchestra e del coro del Teatro Massimo Bellini di Catania è affidata al maestro Fabrizio Maria Carminati.