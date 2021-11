Parla Pogliese: “Uno strappo incoerente”

L.Cil. Inspiegabile. Apparentemente. Normali dinamiche politico-amministrative che nei Comuni sono all’ordine del giorno. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ricostruisce minuziosamente tutti i passaggi “di una vicenda surreale” che ha portato la Lega fuori dalla giunta comunale a Catania con le dimissioni dei due assessori (uno designato proprio da Salvini, l’altro arrivato dall’Udc) che ricoprivano due deleghe pesantissime: la gestione dei rifiuti e la sicurezza urbana.

“Sono stato leale e assolutamente riconoscente sia nei confronti della Lega sia con l’Udc – spiega Pogliese – nessuno dei due ha superato la soglia di sbarramento alle ultime amministrative quindi nessuno dei due partiti ha eletto consiglieri comunali. Nonostante tutto nella redistribuzione delle deleghe ho dato due posti in giunta a entrambi i partiti. Del cambio di assessori se ne parlava già a marzo e tutti ne erano a conoscenza, ma con l’adesione di Alessandro Porto al partito di Salvini la sostituzione è stata posticipata proprio per rispetto alla Lega e a quanto fatto per Catania nella vicenda del dissesto finanziario”.

Il sindaco è incredulo, parla di “reazione spropositata” di uno “strappo non coerente rispetto al rapporto di collaborazione tra noi e Salvini, del quale mi reputo anche amico”.

Resta la frattura con il Carroccio, alimentata dai malumori del Mpa federato proprio con la Lega a livello regionale. E l’Udc chiede spazio in giunta: “Porto era un assessore in quota Udc prima che aderisse alla Lega, per questo chiediamo al sindaco Pogliese un incontro ufficiale per capire se esistono le condizioni per una rinnovata collaborazione del nostro partito”.

Ma che cosa è successo realmente? Dov’è il punto di caduta? Pogliese aveva detto proprio ai leghisti che non avrebbe mai toccato i loro due assessori se i tre consiglieri di opposizione di Italia Viva (tra i più agguerriti in aula contro l’amministrazione) fossero passati in maggioranza, così come come avevano fatto i loro riferimenti politici Luca Sammartino e Valeria Sudano, da tempo transitati proprio nella Lega. Questo passaggio politico si sarebbe dovuto consumare dopo una seconda riunione dei segretari regionali del centrodestra per ridefinire i confini dell’alleanza e, si vocifera, una richiesta di azzeramento della giunta. Qualcuno ha preso più tempo del previsto ed ecco che è arrivata la nomina di Andrea Barresi (eletto in una delle liste del sindaco) al posto di Alessandro Porto.

Le dimissioni di Fabio Cantarella sono conseguenziali alle dichiarazioni del suo segretario regionale Nino Minardo, che ha giudicato quello del sindaco (che è anche segretario regionale di Fratelli d’Italia) “un atto unilaterale e inopportuno dal quale prendere le distanze” evidenziando che “non ci sono le condizioni politiche per poter proseguire in questa esperienza amministrativa”.

Eppure nelle triangolazioni impazzite di sms e whatsapp sembra che proprio Salvini non era stato messo a conoscenza dai suoi delle condizioni poste dal sindaco in merito alla costituzione del gruppo consiliare. Fabio Cantarella lascia “con la morte nel cuore” ma è certo che si tratti solo di equivoci dettati “dalla mancanza di dialogo tra tutte le componenti in campo” ed è fiducioso in un nuovo avvicinamento delle parti per non mettere a rischio la fiducia nella coalizione di centrodestra. Per altri invece è comincia la campagna elettorale alla ricerca di rendite di posizione.

Per quanto riguarda la redistribuzione delle deleghe, al nuovo assessore Andrea Barresi dovrebbero andare quelle che erano di Alessandro Porto (polizia municipale, decentramento e protezione civile). Il nodo sulla delega all’ecologia, invece,sarà sciolto in serata.