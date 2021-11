PALERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per un incendio che ha distrutto una costruzione in legno in via Messina Marine, nei pressi del pontile che era stato realizzato dalla ex Provincia e poi abbandonato. Qualche settimana fa qualcuno aveva dato fuoco all’intera struttura, frequentata da tossicodipendenti e senzatetto.