Omicidio di Halloween, siciliano fermato a Torino

TORINO – E’ Luigi Oste, 62 anni, pregiudicato, originario di Piazza Armerina, l’uomo fermato dalla Squadra mobile di Torino per l’omicidio di Massimo Melis, il 52enne operatore della Croce Verde assassinato la notte dì Halloween in via Gottardo, a Torino. Lo si apprende da fonti investigative. Il presunto assassino conosceva l’ex fidanzata ed amica di Melis e dalla donna sarebbe stato respinto.

Gli investigatori stanno lavorando per far luce su molti aspetti ancora da chiarire della vicenda. Oste, il cui arresto dev’essere ancora convalidato dal gip, si è avvalso della facoltà di non rispondere.