Nuovi positivi: Messina spodesta Catania

Sono 504 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 88 in più rispetto a ieri. L’Isola è al quarto posto in Italia per contagi, al primo c’è il Veneto con 883. Altissimo il numero dei test effettuati nelle ultime 24 ore, 33.166, con il tasso di positività che scende dal 2,5 all’1,5%. Undici i decessi (tutti riferiti a giorni precedenti), mentre i guariti sono 294. Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva: ora sono 48 (+2); in totale negli ospedali ci sono 15 pazienti in più rispetto a ieri (394 il numero complessivo).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 134 a Messina, 110 a Palermo, 110 a Catania, 43 a Trapani, 35 ad Agrigento, 35 a Siracusa, 17 a Caltanissetta, 13 a Enna, 7 a Ragusa.

In tutta Italia sono 6.032 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 4.197. Sono invece 68 le vittime in un giorno, un picco per le ultime settimane. Ieri erano stati 38. Sono 645.689 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 249.115). Il tasso di positività è allo 0,9%, in calo rispetto all’1,7% di ieri. Sono invece 421 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52 (ieri 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.436, ovvero 74 in più rispetto a ieri.

Tornano sopra quota centomila gli attualmente positivi al Covid in Italia, sono 100.205, 1.430 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.818.705, i morti 132.491. I dimessi e i guariti sono invece 4.586.009, con un incremento di 4.613 rispetto a ieri.