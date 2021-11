Neonato muore per asfissia

CALTANISSETTA – Un bimbo di un mese è morto per asfissia prima di giungere al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 8.30. Quando i soccorritori sono arrivati in via Roma, nell’abitazione del piccolo, il bimbo era già in arresto cardiaco.

Le cause del decesso non sono chiare, sulla vicenda indaga la polizia. Dalla centrale operativa, mentre veniva inviata l’ambulanza, l’operatore del 118 ha dato istruzioni ai genitori su come provare a rianimare il bimbo, ma ogni tentativo è stato inutile. Vana anche la corsa in ospedale, dove il neonato è giunto già morto.