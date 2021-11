Ancora nubifragi, Sicilia resta arancione

Ancora condizioni particolarmente instabili sotto il profilo meteo sulle regioni centro-meridionali, in particolare sui settori tirrenici, con precipitazioni a carattere temporalesco, soprattutto per gran parte della Sicilia. La protezione civile per l’Isola ha emesso una allerta arancione.

Un nubifragio si è abbattuto tra Palermo, Trapani e Agrigento. Ci sono diversi allegramenti nella zona della statale Palermo-Sciacca, soprattutto tra Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Gli automobilisti procedono lentamente perché tanti torrenti nella zona sono esondati.

Allagamenti anche nella zona del Trapanese a Castelvetrano e Calatafimi. Qui è esondato il torrente San Bartolomeo. Rischio esondazione anche San Giovanni Gemini (Ag) in prossimità di due aziende zootecniche. Allagamenti pure a Menfi al Lido Fiori.

Allerta gialla invece per i settori meridionali della Calabria e su quelli costieri del Lazio per temporali e venti forti.