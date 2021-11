Il maltempo non risparmia Catania, altre 24 ore di allerta arancione

Per la seconda giornata la Sicilia è stata flagellata dal maltempo. Le piogge incessanti hanno provocato grandi disagi soprattutto per le strade allagate e il crollo di alberi e calcinacci. Danni anche all’agricoltura. Già in mattinata è stata registrata una situazione a rischio tra Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e nella zona del Corleonese. Dal pomeriggio il maltempo si è spostato nella zona orientale. Nel Catanese, criticità segnalate nella zona sud della provincia: allagamenti e automobilisti in panne a Mazzarrone, Caltagirone e Adrano.

Automobilisti sono rimasti bloccati all’interno delle loro vetture sulla Strada statale 288 per l’esondazione del torrente Sbardalasino, in territorio di Ramacca, centro agrumicolo della Piana di Catania. Sul posto carabinieri e polizia municipale. Il Dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia ha inviato due mezzi e sei volontari per i soccorsi.

Bomba d’acqua a Vittoria, nel Ragusano, intorno alle 12 di oggi. Il violento acquazzone ha devastato anche la fascia costiera, provocando allagamenti nelle strade e danni alle colture a pieno campo. Molte auto sono rimaste in panne in alcune strade nella zona di Santa Croce Camerina e nella fascia costiera. Danni anche nella città di Vittoria, con alcune zone completamente allagate. La situazione più critica si è registrata nel quartiere Forcone-Marangio: completamente allagata la via Che Guevara, non nuova a questi fenomeni, poiché si trova più in basso rispetto alle zone circostanti. L’acqua piovana ha invaso le strade e allagato i piani bassi delle abitazioni e alcuni locali commerciali. In alcune zone i danni sono stati maggiori per la mancata pulizia dei tombini che non ha favorito il deflusso delle acque. La Protezione civile comunale e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per aiutare chi si trovava in difficoltà. Avviate anche alcune iniziative di privati. Un consigliere comunale neo-eletto, Alfredo Vinciguerra ha organizzato una piccola squadra di volontari per prestare soccorso nelle abitazioni più danneggiate.

E le previsioni non promettono significativi miglioramenti. Dalla notte di oggi ancora temporali sui settori orientali della Sicilia. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile che prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale; mentre sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria centro-settentrionale è allerta gialla.