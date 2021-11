GRAMMICHELE (CATANIA) – I carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato un pregiudicato romeno di 53 anni. L’uomo non era più reperibile presso il domicilio originariamente fornito all’autorità giudiziaria ed i militari lo hanno localizzato in via Vittorio Emanuele. L’uomo dovrà espiare 2 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione per furto aggravato; è stato quindi associato al carcere di Caltagirone.