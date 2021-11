Gesti eroici per salvare animali in difficoltà

Sono stati giorni difficili a causa del maltempo che non ha risparmiato gli animali. L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha voluto ringraziare quanti si sono impegnati per aiutare ed in alcuni salvare gli animali selvatici rimasti intrappolati a causa di allagamenti ed esondazioni.

“Non sono mancati gesti eroici e di grande altruismo per salvare cani e gatti – scrive in una nota Aidaa – grazie ai volontari ed molte famiglie siciliane che hanno accolto gli appelli delle associazioni animaliste per soccorrere i randagi, aprendo le loro case e i capanni per accogliere e garantire la possibilità di stare all’asciutto in un momento cosi difficile. Si tratta di gesti ed azioni che non avranno mai un riscontro sui giornali o nelle televisioni dove in questo periodo sempre meno si parla di animali e dei loro angeli custodi. Nel nostro piccolo vogliamo ringraziare le centinaia di volontarie e volontari, alcuni dei quali conosciamo per nome ed altri che invece non conosciamo e probabilmente mai conosceremo per il loro impegno quotidiano, diventato straordinario in questo periodo che ha permesso di salvare migliaia di randagi e di selvatici dal rischio di morte quasi certa”.