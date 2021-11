Due turni di stop per Zanchi

Niente doppio turno casalingo per Andrea Zanchi. Il difensore del Catania, espulso nel secondo tempo della partita di Campobasso, è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo per “avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, effettuava un tackle scivolato, frontalmente rispetto al suo avversario, e, nel tentativo di contendere il pallone, lo colpiva con i tacchetti alla caviglia, senza provocare conseguenze fisiche all’avversario”.

Il laterale sinistro sarà quindi indisponibile per il recupero di mercoledì sera contro la Vibonese e per la sfida di domenica contro il Foggia, anticipata alle 14.30.

Contro la Vibonese sarà fuori causa anche il secondo portiere Giuseppe Stancampiano, espulso dalla panchina e fermato per un turno “per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, in segno di protesta verso una sua decisione, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica ed effettuando gesti plateali con le braccia urlando parole irrispettose”.