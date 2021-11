In Sicilia il Covid avanza piano

Sono 466 i nuovi casi di Covid in Sicilia, in aumento rispetto ai 372 di ieri. L’Isola è al sesto posto (al primo c’è la Lombardia con 840). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 24.601 test, con il tasso di positività che sale dall’1,4 all’1,8%. Nove i morti, 285 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverati 39 pazienti (+2).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 183 a Catania, 73 a Siracusa, 64 a Palermo, 50 a Trapani, 31 ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 27 a Enna, 5 a Messina, 4 a Ragusa.

In tutta Italia sono 6.764 i nuovi positivi, ieri erano stati 5.905. Sono 51 le vittime in un giorno (ieri 59). Effettuati 543.414 test (ieri 514.629), il tasso di positività è all’1,2%, in leggero aumento rispetto all’1,1% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 90.356 (2.980 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.795.465, i morti 132.334. I dimessi e i guariti sono 4.572.775, con un incremento di 3.730 rispetto a ieri.

Sono invece 395 i pazienti in terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri 36). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.124 (ieri 3.045), ovvero 79 in più rispetto a ieri.