Covid: in Sicilia meno malati gravi

Sono 491 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 in più rispetto a ieri. L’Isola è all’ottavo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 1.858). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 26.376 test, con il tasso di positività che sale dall’1,3 all’1,8%. Sette i morti (il totale è 7.116), 407 i guariti. Sul fronte ospedaliero sono adesso 394 i ricoverati (-4), 43 dei quali in terapia intensiva (-4).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 139 a Catania, 93 a Messina, 69 a Palermo, 52 ad Agrigento, 49 a Siracusa, 37 a Trapani, 28 a Caltanissetta, 22 a Ragusa, 2 a Enna.

In tutta Italia sono 10.172 i nuovi positivi, ieri erano stati 7.698. L’ultima volta che è stata superata la soglia dei 10 mila casi era l’8 maggio, quando sono stati registrati 10.176 casi e le vittime erano 224 (oggi sono 72). Sono stati effettuati 537.765 test (ieri 684.710), il tasso di positività è all’1,9%, in aumento rispetto all’1,1% registrato ieri.

Sono 486 i pazienti in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.060, ovvero 90 in più rispetto a ieri. Sono 127.085 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 3.689 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.883.242, i morti 132.965. I dimessi e i guariti sono 4.623.192, con un incremento di 6.406 rispetto a ieri.