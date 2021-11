Covid: i numeri preoccupano

Sono 640 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (+139 rispetto a ieri) dopo avere esaminato 27.358 test. Il tasso di incidenza risale al 2,3% (+0,3%) e la Regione si piazza al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi. La Regione Siciliana ha comunica “che tra i tamponi molecolari resi noti oggi, 676 sono relativi a periodi precedenti; inoltre tra i casi confermati, 15 sono relativi a giorni precedenti al 13 novembre.

Sono ricoverati in terapia intensiva 38 pazienti, nessun nuovo ingresso rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 332. Risultano attualmente positivi 10.033 siciliani. Si contano altri sei decessi, tutti relativi ai giorni precedenti, che portano il totale dei morti per Coronavirus in Sicilia a 7.131.

Questo il dettaglio nelle province: Catania 175, Messina 146, Palermo 101, Trapani 75, Siracusa 49, Caltanissetta 45, Ragusa 31, Agrigento 21, Enna 12.