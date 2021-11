Covid: +4 nelle rianimazioni siciliane

Sono 301 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri 466). L’isola è al nono posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 823). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.104 test, con il tasso di positività che scende dall’1,9 all’1,4%. I morti sono 4, i guariti 364. Negli ospedali sono ricoverate 367 persone (+17), 43 delle quali in rianimazione (+4).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: Catania 134, Siracusa 52, Palermo 27, Trapani 26, Agrigento 20, Caltanissetta 18, Ragusa 11, Messina 7, Enna 6.

In tutta Italia sono 6.764 i nuovi positivi, ieri erano stati 6.764. Trentuno le vittime in un giorno (ieri 51). Effettuati 491.962 test (ieri 543.414), il tasso di positività è all’1,37%, in leggero aumento rispetto all’1,2% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 93.693 (3.337 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.802.225, i morti 132.365. I dimessi e i guariti sono 4.572.775, con un incremento di 3.392 rispetto a ieri. Sono 392 i pazienti in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.173, ovvero 49 in più rispetto a ieri.