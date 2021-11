Catania: striscioni sulle montagne di rifiuti

Stanotte striscioni sulle montagne di spazzatura, sabato una manifestazione che partirà da piazza Stesicoro per arrivare sotto il palazzo della Regione.

Catania fatica a uscire dall’emergenza spazzatura. Nasce così dall’esasperazione di una situazione che diventa sempre più di invivibilità la scelta di alcuni cittadini e cittadine di apporre decine di striscioni presso le montagne di rifiuti disseminate nei vari quartieri. “Incendi, alluvioni, munnizza… Ci state uccidendo!”, recita uno di questi. E ancora: “Avete creato l’emergenza, meno parole, più fatti”.

Un messaggio all’amministrazione locale, a chi governa e ha governato questa città. “Perché – spiegano i promotori dell’iniziativa – se c’è un dato in comune tra le situazioni difficili che ha affrontato la città e la provincia di Catania nell’ultimo periodo è l’assenza di progettazione e prevenzione per evitare che si arrivasse a tali danni, persino alla morte di alcune persone. Adesso siamo a due passi da una emergenza sanitaria, tonnellate di rifiuti in ogni angolo della città, con versamento di liquami, fetore e proliferazione di insetti, topi e batteri”.

L’ iniziativa, promossa da comitati di cittadini, sarà seguita dal corteo che domani, sabato 6 pomeriggio alle 17.30, sfilerà per le strade di Catania. Prevista la partecipazione di comitati territoriali, civici ed ecologici da tutta la Sicilia, da quelli contro nuove discariche, ai No ponte, con rappresentanze anche dai comuni più colpiti del Catanese e le sigle ecologiste e ambientaliste come la conosciuta Friday For Future. Sfileranno tutti sotto un unico striscione che chiede “la messa in sicurezza dei territori”.