Catanese strangolato nel sonno in carcere

CATANIA – Era sembrata una morte dovuta a cause naturali quella di un detenuto del carcere di Caltagirone il 3 gennaio scorso, ma accertamenti medico legali permesso di accertare che invece Giuseppe Calcagno era stato assassinato. E per la Procura a ucciderlo sarebbe stato il suo allora compagno di cella, il 59enne Giuseppe Taccetta, che lo avrebbe strangolato nel sonno.

L’indagato per l’omicidio, che era ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri. Nei suoi confronti militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza del gip emessa su richiesta del procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera.

Il movente non è ancora chiaro, ma la Procura ritiene di potere escludere che il delitto sia maturato in ambiti criminali esterni; piuttosto, si privilegia la pista dei rapporti personali all’interno della struttura penitenziaria. Calcagno era detenuto per reati contro il patrimonio e l’indagato per maltrattamenti in famiglia, entrambi sono ritenuti estranei alla criminalità organizzata.

Potrebbero avere avuto dei contrasti legati alla vita all’interno della prigione, ma non apparenti, tanto da fare risalire il movente a ‘futili motivi’. “Per il momento – si limita ad affermare il procuratore Giuseppe Verzera – il movente non emerge con chiarezza, ci sono delle ipotesi che stiamo vagliando. Una cosa è sicura: in quella cella al momento del delitto con Calcagno c’era soltanto Taccetta”.