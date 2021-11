CAMPOBASSO-CATANIA 4-4

(RISULTATO FINALE)

1′ – Partiti. Campo appesantito dalla pioggia

2′ – Vanzan prova il sinistro dalla distanza sugli sviluppi di un angolo: palla ampiamente larga

3′ – Ammonito l’ex rossazzurro Liguori per simulazione dopo una caduta in area

5′ – Ceccarelli colpisce la traversa con un violento sinistro, ma è in offside

6′ – CATANIA IN VANTAGGIO! ROSAIA! Bella apertura di Zanchi a destra per Ceccarelli, palla in mezzo per l’accorrente Rosaia e girata vincente da pochi passi

11′ – Problemi muscolari per l’esterno d’attacco di casa Di Francesco, che chiede il cambio

13′ – Arriva la sostituzione: entra Emmausso, altro ex del Catania

14′ – Moro prova a partire in contropiede sfidando due difensori avversari e guadagna una punizione e il giallo per Dalmazzi

16′ – Ancora Catania in contropiede: Russini serve Ceccarelli che entra in area e tira trovando solo l’esterno della rete

17′ – RIGORE PER IL CAMPOBASSO: Sala travolge in uscita Liguori e l’arbitro fischia il penalty

19′ – PAREGGIO DEL CAMPOBASSO: dal dischetto Emmausso spiazza Sala

21′ – IL CAMPOBASSO LA RIBALTA: gol di Rossetti, che sfrutta un contropiede liberandosi di Zanchi con una finta di corpo e battendo Sala di destro

22′ – Giallo a Rossetti per essersi tolto la maglia durante l’esultanza

27′ – Ammonito Rosaia per un intervento su Vanzan a centrocampo

29′ – Moro prova ad avventarsi su un retropassaggio, ma Raccicchini lo anticipa d’un soffio in uscita bassa

32′ – Emmausso appoggia al limite per Fabriani, autore di un destro debole e largo

33′ – TRIS DEL CAMPOBASSO: Emmausso fa fuori Monteagudo e serve nell’area piccola Candellori, che con un tocco sotto supera Sala

37′ – RIGORE PER IL CATANIA! Raccichini abbatte Greco in uscita e l’arbitro concede il penalty. Giallo anche per il portiere del Campobasso

38′ – MORO NON SBAGLIA! Gol numero 11 per il capocannoniere rossazzurro: spiazzato il portiere avversario

39′ – Ammonizione anche per Maldonado

40′ – Sala si oppone in tuffo alla punizione dal limite di Ladu

41′ – Sala nuovamente impegnato: il portiere rossazzurro respinge di pugno un cross dalla destra, palla raccolta al limite da Vanzan e tiro alto

42′ – Il Campobasso ci riprova con Rossetti: sinistro dal limite con palla oltre la traversa

45′ – Tre minuti di recupero

47′ – Filtrante di Rossetti per Emmausso, che tocca appena la palla: nessun problema per Sala

48′ – Fine primo tempo: si va negli spogliatoi sul 3-2 per il Campobasso

Secondo tempo

1′ – Si ricomincia con Provenzano e Sipos al posto di Maldonado e Ceccarelli

5′ – Controtempo: Greco scivola e non arriva all’appuntamento con la palla al centro dell’area

10′ – Calapai corre sulla destra e mette al centro per Sipos, il croato è solo ma controlla a fatica a pochi metri dalla porta e non riesce a superare il portiere in uscita

13′ – Ladu lascia il posto a Tenkorang

18′ – Altro cambio per il Catania: Russotto per Russini

21′ – ANCORA RIGORE PER IL CATANIA! Punito un intervento scoordinato di Magri

22′ – SEMPRE MORO, con lo scavetto! E siamo 3-3

23′ – Parapiglia dopo il gol: ammoniti Sipos, Magri e Bontà

25′ – Bontà da fuori area, Sala blocca

27′ – SORPASSO CATANIA: MORO! Tripletta e 13° gol per l’attaccante, che conclude un contropiede con un tocco facile al centro dell’area dopo l’assist di Russotto

30′ – Rosso diretto per Zanchi, che entra a piedi uniti su Rossetti. Catania in 10

31′ – Triplo cambio per il Campobasso: Pace, Vitali e Parigi entrano al posto di Vanzan, Liguori ed Emmausso

32′ – Baldini corre ai ripari dopo l’espulsione: Ropolo sostituisce Moro, c’è da difendere il 4-3

37′ – Su uno spiovente in area Russotto colpisce splendidamente al volo, gran parata di Raccichini. Catania vicino al 5-3

38′ – Albertini prende il posto di Greco

41′ – PAREGGIA TENKORANG: l’attaccante si inserisce in area e conclude di prima intenzione un’azione in velocità. Poi si toglie la maglia e viene ammonito

45′ – I minuti di recupero sono 5

48′ – Il Campobasso attacca, il Catania rallenta il gioco in tutti i modi, aiutato dalle pozzanghere

50′ – E’ finita: 4-4

Formazioni ufficiali Campobasso-Catania

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Dalmazzi, Vanzan; Ladu, Bontà, Candellori; Liguori, Rossetti, De Francesco. A disposizione Zamarion, Martino, Sbardella, Pace, Tenkorang, Persia, Nacci, Giunta, Emmausso, Vitali, Parigi, De Biase. All. Cudini

Catania (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. A disposizione Stancampiano, Albertini, Pino, Ercolani, Ropolo, Izco, Cataldi, Provenzano, Biondi, Bianco, Sipos, Russotto. All. Baldini