Un autobus dell’Amt ha preso fuoco stamattina in via Mulino Santa Lucia nei pressi di piazza Alcalà, a Catania. Il mezzo che proveniva dalla zona della Plaia è stato costretto a fermarsi per un incendio nel vano motore, l’autista ha prontamente messo in sicurezza i passeggeri e poi si è allontanato. Il traffico veicolare proveniente da Fontanarossa è stato bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e la polizia.