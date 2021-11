Boom di tamponi in Sicilia

Sono 472 (ieri 442) i nuovi casi di Covid in Sicilia, ai quali si aggiungono 80 positivi rilevati ieri, a fronte di 35.221 test effettuati, quasi il triplo rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività scende dal 3,3% all’1,3%. La Sicilia è la settima regione in Italia per numero di nuovi contagi, la prima è la Lombardia con 1.409 casi. Gli attuali positivi sono 9.536 (+104) mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 432.

Attualmente si trovano in terapia intensiva 47 pazienti (+1) con 3 nuovi ingressi giornalieri, sono 351 i ricoverati con sintomi. I decessi sono 16 (tutti dei giorni precedenti) che portano il totale delle vittime da Covid in Sicilia a 7.109. Questo il dettaglio nelle province: Catania 294, Palermo 117, Siracusa 44, Caltanissetta 24, Trapani 21, Messina 20, Enna 15, Agrigento 13, Ragusa 4.

In Italia sono 7.698 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 5.144. Sono invece 74 le vittime in un giorno (ieri 44). Sono 123.396 gli attualmente positivi, 2.521 in più nelle ultime 24 ore. Sono 684.710 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 248.825. Il tasso di positività è all’1,1%, in calo rispetto al 2% registrato ieri. Sono invece 481 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto al giorno precedente. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.970, ovvero 162 in più rispetto a ieri.