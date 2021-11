Blitz in via Capo Passero, due pusher arrestati

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un 19enne di Gravina di Catania ed un 64enne di Catania perché ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fatale un controllo predisposto in via Capo Passero, tristemente nota come una delle roccaforti catanesi dello spaccio.

I militari dell’Arma hanno subito notato un giovane che sotto i portici teneva una ricetrasmittente in mano, l’obiettivo era di avvisare sentinelle e venditori della presenza delle forze dell’ordine. Al 19enne sono state trovate addosso 32 dosi di cocaina e la somma di 145 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Dopo pochi minuti pensando che i carabinieri fossero andati via è entrato in “servizio” un 64enne che nello stesso punto ha ceduto ad un giovane una busta trasparente contenente numerosi involucri di carta alluminio.

Alla vista dei militari uno dei due è riuscito a far perdere le sue tracce fuggendo per le vie circostanti, ma non prima di essersi sbarazzato, abbandonando sotto una macchina posteggiata, un contenitore di plastica contenente 39 dosi di cocaina, 13 di crack e 35 involucri di marijuana e l’immancabile ricetrasmittente.

Il 64enne è stato bloccato e trovato in possesso di una dose di marijuana che, evidentemente suo malgrado, non era riuscito a vendere al cliente successivo.