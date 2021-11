BIANCAVILLA (CATANIA) – In esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali del Tribunale di Ravenna, i carabinieri hanno arrestato un 37enne originario di Biancavilla. L’uomo dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne; i fatti contestati sono stati commessi dal 2009 al 2015 nel comune di Lugo.