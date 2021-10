VITTORIA (RAGUSA) – Un agricoltore di 48 anni di Vittoria è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Ragusa per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, in una serra, hanno sequestrato dieci piante di marijuana coltivate accanto a filari di pomodoro. Nella casa dell’uomo sono stati successivamente sequestrati 4,6 chili di marijuana già essiccata, materiale per il taglio e la pesatura della droga e 360 euro ritenuti provento dello spaccio. Il 48enne è stato posto agli arresti domiciliari.