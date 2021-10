Start up catanese inventa il gioco del green pass

Da oggi disponibile sul web il Green Pass Game, un nuovo platform game volto a sensibilizzare e ad incentivare le nuove generazioni alla vaccinazione anti-Covid. Nella vita reale e in quella virtuale, infatti, i principali argomenti di discussione si concentrano sempre più sulla vaccinazione contro il Covid-19 e sull’estensione della certificazione verde.

Proprio da queste tematiche sociali trae ispirazione il Green Pass: the Game lanciato da Blaster Foundry, la start-up catanese che unisce videogame e advertising per supportare le strategie di marketing dei brand, con l’obiettivo di incentivare la vaccinazione, al momento l’unico strumento per sconfiggere il virus e riappropriarsi della vita normale. Il concept di Green Pass: the Game fa riferimento alla necessità della certificazione digitale. L’utente infatti può accedere al gioco con l’obiettivo di superare tutti gli ostacoli e raggiungere un bar virtuale. Il finale cambia in base al possesso o meno del green pass: se l’utente scansiona il QR Code potrà accedere all’interno del bar, altrimenti un buttafuori lo bloccherà annunciando il game over.

“La mission di Blaster Foundry è quella di usare i videogiochi per comunicare valori, idee e prodotti – afferma Francesco Fichera, Founder e CEO di Blaster Foundry. Siamo felici di aver concluso questo progetto insieme a CreationDose, con il quale puntiamo a sensibilizzare sulla vaccinazione offrendo un contenuto innovativo e divertente”.

La digital strategy per la distribuzione del videogame è stata sviluppata da CreationDose – la MarTech Company che crea e innova le conversazioni digitali tra aziende e nuove generazioni – che, per il lancio del videogame, ha pensato ad attività virali di direct messaging con l’obiettivo di coinvolgere le community attive sulle piattaforme social: dai messaggi su Whatsapp e Telegram alle chat di Twitch e Reddit sino ai Direct Message su Instagram e Facebook. “Siamo felici di aver sposato questo progetto etico ed innovativo – afferma Alessandro La Rosa, Founder e CEO di CreationDose -. Attraverso il videogame realizzato in collaborazione con Blaster Foundry, abbiamo voluto coinvolgere e sensibilizzare le community di Millennial e Generazione Z su un tema estremamente rilevante e attuale”. La partnership tra le due start-up siciliane punta infatti a implementare soluzioni tecnologiche innovative che offrano esperienze coinvolgenti e interattive, in grado di rispondere ai bisogni di ogni realtà.