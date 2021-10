Sicilia, seggi riaperti

Seggi riaperti dalle 7 di stamane per le elezioni dei nuovi sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali in 42 comuni della Sicilia. Sarà possibile votare sino alle 14 di oggi, subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. Sono coinvolti 568.357 elettori. Gli eventuali ballottaggi sono previsti il 24 e 25 ottobre.

Alle 22 di domenica, a conclusione della prima giornata, l’affluenza è stata del 44%, in calo rispetto alle precedenti amministrative. Questa la ripartizione nelle varie province: Agrigento 43,72%, Caltanissetta 38%, Catania 43,22%, Enna 37,98%, Messina 49,80%, Palermo 41,63%, Ragusa 42,91%, Siracusa 43,73%, Trapani 46,97%.

Tra i Comuni più grandi interessati al voto ci sono Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle nell’Agrigentino; Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa; San Cataldo nel Nisseno.

In ventinove centri si voterà con il sistema maggioritario, in tredici con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 606. L’elettore può esprimere fino a due preferenze, ma con alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda preferenza. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa. Per recarsi al seggio occorre munirsi di mascherina protettiva e non occorre esibire il green pass.