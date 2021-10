Sicilia: sale incidenza, a Catania +191 positivi

Sono 375 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.752 test effettuati. Ieri erano 291. L’incidenza sale al 3,8%, ieri era al 2,4%. L’Isola è al quinto posto per contagi giornalieri, al primo c’è la Campania con 467 casi.

I guariti sono 241, mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.986. Sul fronte ospedaliero sono adesso 309 ricoverati, uno in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 42, lo stesso numero di ieri.

Questa la situazione sul fronte del contagio nelle singole province: Catania 191, Siracusa 71, Palermo con 41 casi, Messina 35, Caltanissetta 11, Agrigento 11, Trapani 8, Ragusa 4, Enna 3.

In tutta Italia sono 3.725 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.908. Sono 24 le vittime in un giorno (ieri 39). Effettuati 403.715 test (ieri 491.574), il tasso di positività è allo 0,9%, in aumento rispetto allo 0,8% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 74.775 (759 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.741.185, i morti 131.826. I dimessi e i guariti sono 4.534.584, con un incremento di 2.940 rispetto a ieri. Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 18 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.473, rispetto a ieri 18 in più.