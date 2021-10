Sicilia: Covid stazionario, a Catania +116 casi

Sono 301 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 16 in più rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è la Campania con 636). Nelle ultime 24 ore stati effettuati 11.204 test, con il tasso di positività che sale leggermente, dal 2,5 al 2,6%. Due i morti, 264 i guariti. Sul fronte ospedaliero sono adesso 321 ricoverati, 3 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 33, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è questa: Catania con 116, Palermo 96, Messina 40, Trapani 21, Enna 11, Caltanissetta 7, Agrigento 7, Ragusa 3, Siracusa 0.

In tutta Italia sono 4.526 i nuovi positivi, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.878. Sono 26 le vittime in un giorno (ieri 37). Effettuati 350.170 test (ieri 477.352), il tasso di positività è all’1,3% in lieve aumento rispetto all’1% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 82.448 (2.067 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.771.965, i morti 132.100. I dimessi e i guariti sono 4.557.417, con un incremento di 2.432 rispetto a ieri. Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 17 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.754, ovvero 47 in più rispetto a ieri.