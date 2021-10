Shock settico in crociera, uomo salvato in extremis

CATANIA – Un passeggero colpito da shock settico mentre era a bordo della nave da crociera Seaside, della Smc, è stato prelevato per essere portato d’urgenza in ospedale a Reggio Calabria da un elicottero della Guardia costiera di Catania.

L’intervento è stato avviato dalla centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Roma che ha ricevuto la richiesta di intervento. L’imbarcazione, in navigazione da Napoli a Siracusa, si trovava al largo di Filicudi, quando i medici di bordo hanno ritenuto necessario trasferire immediatamente il passeggero, un italiano di 50 anni, per un’assistenza sanitaria adeguata in una struttura ospedaliera attrezzata.

Il centro secondario di soccorso marittimo della Direzione marittima di Catania ha disposto l’evacuazione medica (Medivac) con l’immediato decollo di un elicottero dalla Base aeromobili della Guardia costiera dall’aeroporto di Fontanarossa.

In meno di un’ora il passeggero è stato recuperato dai militari dell marina che hanno provveduto a metterlo in sicurezza sulla barella e, con l’ausilio del verricello, ad issarlo a bordo del velivolo per il successivo trasferimento nell’ospedale di Reggio Calabria per le cure necessarie.