Scontro a Paternò, 3 feriti

PATERNO‘ (CATANIA) – Due auto distrutte e tre persone ferite: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Statale 284 “Occidentale Etnea” al km 42,200, in territorio di Paternò.

A causa dello scontro, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per oltre un’ora. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Per consentire una parziale riapertura della strada e la conseguente pulizia del piano viabile è stato istituito un senso unico alternato regolato da movieri.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità.