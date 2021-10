Schianto a Taormina, due morti

TAORMINA (MESSINA) – Incidente mortale questa notte, intorno alle 2.45, a Taormina. Una Fiat Panda con a bordo quattro persone proveniente, probabilmente a forte velocità, dall’area di sosta Porta Catania, si è schiantata contro un palo della luce (nella foto sotto) e poi si è ribaltata dopo l’uscita della galleria Monte Tauro, nei pressi del parcheggio Lumbi.

Il bilancio è di due morti e due feriti. Le vittime sono Roberto Spadaro, trentaduenne di Messina, e il 35enne Antonio Russo, alla guida dell’auto, che a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro era stato portato all’ospedale San Vincenzo e poi trasportato in elicottero a Catania dove era atteso all’ospedale San Marco. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo perché all’atterraggio era già in arresto cardiaco.

Gli altri due occupanti del mezzo sarebbero invece rimasti feriti in modo lieve. Il gruppo aveva trascorso una serata nei locali della cittadina turistica e stava tornando a casa. Dell’incidente si occupano i carabinieri. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.